В ЕАО загорелись три вагона с углём

На участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области во время движения грузового состава загорелись три вагона с углём. Об этом информирует «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.

«29 сентября в 13:41 (06:41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании вагонов с углём в движущемся поезде», — заявили в МЧС.

Отмечается, что поезд остановлен на участке между населёнными пунктами Тёплое озеро и Биракан.

Горящие вагоны отцепили от состава и отбуксировали в тупик.

На место ЧП направились пожарные расчёты и пожарный поезд.

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