В ЕАО загорелись три вагона с углём
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- РИА Новости
«29 сентября в 13:41 (06:41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании вагонов с углём в движущемся поезде», — заявили в МЧС.
Отмечается, что поезд остановлен на участке между населёнными пунктами Тёплое озеро и Биракан.
Горящие вагоны отцепили от состава и отбуксировали в тупик.
На место ЧП направились пожарные расчёты и пожарный поезд.
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