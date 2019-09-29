В ЕАО загорелись три вагона с углём

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На участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области во время движения грузового состава загорелись три вагона с углём. Об этом информирует «Взгляд» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.
В ЕАО загорелись три вагона с углём
  • © Александр Пирагис
  • РИА Новости

«29 сентября в 13:41 (06:41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании вагонов с углём в движущемся поезде», — заявили в МЧС.

Отмечается, что поезд остановлен на участке между населёнными пунктами Тёплое озеро и Биракан. 

Горящие вагоны отцепили от состава и отбуксировали в тупик.

На место ЧП направились пожарные расчёты и пожарный поезд.

Ранее URA.RU передавало, что в районе центрального рынка Перми произошёл пожар.

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