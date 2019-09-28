На горящей возле Курил плавучей базе произошёл хлопок
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота.
«Хлопок один произошёл, (где находится) материальный склад, с выбросом дыма в вентиляционное отверстие. Началось возгорание склада», — заявил он.
По его словам, сектор загерметизировали, его будут охлаждать.
Отмечается, что после начала пожара с плавбазы эвакуировали 420 членов экипажа, при этом 63 человека остались тушить пожар.
Ранее в МЧС сообщили о ликвидации открытого огня на плавбазе «Пётр Житников».