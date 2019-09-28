На горящей возле Курил плавучей базе произошёл хлопок

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В Сахалинской области произошёл хлопок на складе плавучей базы «Пётр Житников», которая 23 сентября загорелась в Тихом океане возле курильского острова Итуруп.
На горящей возле Курил плавучей базе произошёл хлопок
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота. 

«Хлопок один произошёл, (где находится) материальный склад, с выбросом дыма в вентиляционное отверстие. Началось возгорание склада», — заявил он.

По его словам, сектор загерметизировали, его будут охлаждать.

Отмечается, что после начала пожара с плавбазы эвакуировали 420 членов экипажа, при этом 63 человека остались тушить пожар.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации открытого огня на плавбазе «Пётр Житников».

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