На горящей возле Курил плавучей базе произошёл хлопок

В Сахалинской области произошёл хлопок на складе плавучей базы «Пётр Житников», которая 23 сентября загорелась в Тихом океане возле курильского острова Итуруп.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Росморречфлота.

«Хлопок один произошёл, (где находится) материальный склад, с выбросом дыма в вентиляционное отверстие. Началось возгорание склада», — заявил он.

По его словам, сектор загерметизировали, его будут охлаждать.

Отмечается, что после начала пожара с плавбазы эвакуировали 420 членов экипажа, при этом 63 человека остались тушить пожар.

Ранее в МЧС сообщили о ликвидации открытого огня на плавбазе «Пётр Житников».