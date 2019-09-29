Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре снизился на 13 см
«За прошедшие сутки уровень воды в реке Амур у города Комсомольска-на-Амуре опустился на 13 см и пересёк отметку в семь метров», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Отмечается, что спасателями завершена очистка Хуминского шоссе.
«В настоящий момент под воздействием амурского паводка продолжаются оставаться 95 жилых домов, расположенных в микрорайонах Малая Хапсоль и Хорпинский», — указано в тексте.
Ранее уровень воды в Амуре снизился на 9 см.