Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре снизился на 12 см
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.
«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 20 сентября уровень воды в реке Амур составляет 771 см (тенденция: снижения на 12 см)», — сообщили в администрации.
При этом неблагоприятный уровень воды в Амуре для Комсомольска-на-Амуре составляет 450 см, а опасный уровень — 650 см.
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