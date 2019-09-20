Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре снизился на 12 см

Согласно данным управления ГОЧС администрации Комсомольска-на-Амуре на утро 20 сентября, уровень воды в реке Амур составил 771 см, что ниже на 12 см, чем днём ранее.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

«По данным Управления ГОЧС администрации города на утро 20 сентября уровень воды в реке Амур составляет 771 см (тенденция: снижения на 12 см)», — сообщили в администрации.

При этом неблагоприятный уровень воды в Амуре для Комсомольска-на-Амуре составляет 450 см, а опасный уровень — 650 см.

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