Дагестанский подросток обвинён в убийстве отца
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по республике.
Отмечается, что 16-летний подросток находился в плохих отношениях с отцом из-за того, что последний употреблял алкоголь и часто ругал сына.
«Подростки нанесли несколько ударов металлической трубой ему по голове. От причинённых ранений потерпевший скончался на месте», — указано в тексте.
Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
18 сентября в Дагестане был задержан сторонник террористической группировки «Исламское государство»*, который занимался подготовкой теракта на территории республики.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.