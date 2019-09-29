Дагестанский подросток обвинён в убийстве отца

Подросток из Дагестана обвинён в убийстве своего отца. Также обвиняются двое его сообщников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по республике.

Отмечается, что 16-летний подросток находился в плохих отношениях с отцом из-за того, что последний употреблял алкоголь и часто ругал сына.

«Подростки нанесли несколько ударов металлической трубой ему по голове. От причинённых ранений потерпевший скончался на месте», — указано в тексте.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

18 сентября в Дагестане был задержан сторонник террористической группировки «Исламское государство»*, который занимался подготовкой теракта на территории республики.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.