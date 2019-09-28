Медведев поздравил с 90-летием сенатора Рыжкова

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил члена Совета Федерации Николая Рыжкова с 90-летием.
Медведев поздравил с 90-летием сенатора Рыжкова
  • РИА Новости

Как указывается на сайте кабмина, Медведев отправил сенатору соответствующую телеграмму.

«Примите мои искренние поздравления с 90-летием. Ваш юбилей — ещё одна возможность вспомнить о том, как много вы сделали и продолжаете делать для нашей страны... Вы всегда проявляли себя как человек, который умеет оперативно решать задачи любой сложности», — указал глава российского правительства.

По словам Медведева, Рыжков занимал в прошлом разные должности и в настоящий момент продолжает последовательно отстаивать интересы жителей Белгородской области в качестве члена Совета Федерации.

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