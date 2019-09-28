Опубликовано видео «экстремального теста» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал на своём YouTube-канале видео «экстремального теста» автомата АК-74М, в ходе которого оружие было проверено на прочность во время безостановочной стрельбы очередями.

В подписи к видео говорится, что по требованиям Минобороны автомат должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями.

Для того чтобы установить, сколько реально может произвести выстрелов АК-74М до первой поломки, специалисты концерна организовали испытания, в рамках которых был взят автомат 2014 года и 26 магазинов ёмкостью 30 патронов.

Ствол автомата в районе передней оковки цевья оказался разорван после 587 выстрелов, при этом цевьё и накладка расплавились. В патроннике нашли застрявшую прикипевшую гильзу.

На видео видно, что возвратный и ударно-спусковой механизмы АК-74М и затвор с затворной рамой не вышли из строя.

Ранее ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минкультуры сообщало, что в Москве и Ижевске пройдут выставки в честь конструктора Михаила Калашникова.