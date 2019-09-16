В Москве и Ижевске пройдут выставки в честь Калашникова
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18 сентября в ижевском музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия начнёт работу экспозиция «Калашников: для охоты и спорта». Она посвящена истории гражданского оружия, созданного на основе АК.
24 сентября в столичном Музее Победы откроется передвижная выставка «Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда», которую посвятили 100-летию конструктора. Экспозиция будет работать до 20 ноября. Затем её представят в других регионах.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.