В Москве и Ижевске пройдут выставки в честь Калашникова

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В Москве и Ижевске пройдут выставки в честь конструктора Михаила Калашникова, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минкультуры.
В Москве и Ижевске пройдут выставки в честь Калашникова
  • © Министерство культуры Удмуртии
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18 сентября в ижевском музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия начнёт работу экспозиция «Калашников: для охоты и спорта». Она посвящена истории гражданского оружия, созданного на основе АК.

24 сентября в столичном Музее Победы откроется передвижная выставка «Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда», которую посвятили 100-летию конструктора. Экспозиция будет работать до 20 ноября. Затем её представят в других регионах.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что сквер в Ижевске назвали в честь Калашникова.

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