Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Ярославской области

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В результате столкновения грузового автомобиля DAW с автобусом Hyundai в Ростовском районе Ярославской области один человек погиб и ещё двое получили ранения.

«По предварительной информации, грузовой автомобиль «DAW», двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвёл касательное столкновение с автобусом «Hyundai», который двигался в сторону Ярославля», — говорится в сообщении на сайте областного управления МВД.

Уточняется, что в автобусе находились 19 человек. Один пассажир скончался на месте, ещё двое госпитализированы с травмами.

Ранее стало известно о гибели двух сотрудников следственного управления СК России по Ивановской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.

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