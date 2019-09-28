Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Ярославской области

В результате столкновения грузового автомобиля DAW с автобусом Hyundai в Ростовском районе Ярославской области один человек погиб и ещё двое получили ранения.

«По предварительной информации, грузовой автомобиль «DAW», двигаясь в сторону Москвы, выехал на полосу встречного движения и произвёл касательное столкновение с автобусом «Hyundai», который двигался в сторону Ярославля», — говорится в сообщении на сайте областного управления МВД.

Уточняется, что в автобусе находились 19 человек. Один пассажир скончался на месте, ещё двое госпитализированы с травмами.

Ранее стало известно о гибели двух сотрудников следственного управления СК России по Ивановской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.