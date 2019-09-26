Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области

Два сотрудника следственного управления СК России по Ивановской области погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком, возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления.

По данным полиции, авария произошла на 146-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма.

Отмечается, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением и врезался в грузовик «КамАЗ», стоявший на правой обочине.

В результате инцидента водитель Volkswagen Tiguan госпитализирован в тяжёлом состоянии, два пассажира легковой машины погибли на месте.

Также сообщается, что водитель «КамАЗа» не пострадал.

5 сентября в результате столкновения грузовика и автобуса в Ивановской области пострадали десять человек.

18 августа в Москве в результате ДТП с участием машины МВД погиб полицейский.