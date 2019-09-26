Два сотрудника СК погибли в ДТП в Ивановской области
- РИА Новости
По данным полиции, авария произошла на 146-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма.
Отмечается, что, по предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не справился с управлением и врезался в грузовик «КамАЗ», стоявший на правой обочине.
В результате инцидента водитель Volkswagen Tiguan госпитализирован в тяжёлом состоянии, два пассажира легковой машины погибли на месте.
Также сообщается, что водитель «КамАЗа» не пострадал.
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18 августа в Москве в результате ДТП с участием машины МВД погиб полицейский.