Движение в центре Симферополя перекроют с 1 октября до 15 ноября

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Движение по улице Толстого в Симферополе перекроют с 1 октября до 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Движение в центре Симферополя перекроют с 1 октября до 15 ноября
  • РИА Новости

Такое решение принято в связи с ремонтом автомобильного моста.

Общественный транспорт будет курсировать в объезд.

Ранее «Невские новости» сообщали об ограничении движения судов в Санкт-Петербурге из-за съёмок фильма.

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