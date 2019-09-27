Движение в центре Симферополя перекроют с 1 октября до 15 ноября
Движение по улице Толстого в Симферополе перекроют с 1 октября до 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
- РИА Новости
Такое решение принято в связи с ремонтом автомобильного моста.
Общественный транспорт будет курсировать в объезд.
Ранее «Невские новости» сообщали об ограничении движения судов в Санкт-Петербурге из-за съёмок фильма.
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