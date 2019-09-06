В Петербурге ограничат движение судов из-за съёмок фильма

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В Санкт-Петербурге ограничат движение судов из-за съёмок фильма «Новые приключения», сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту.
В Петербурге ограничат движение судов из-за съёмок фильма
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Работа над лентой будет проходить 8 и 9 сентября с 06:00 до 08:00. На это время перекроют участок Зимней канавки от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста (с интервалами закрытия не более 10 минут).

Съёмки на воде продолжатся 26 сентября с 12:00 до 19:00 и 28 сентября с 06:30 до 18:30. Станет недоступным движение судов на участке канала Грибоедова от Казанского до Банковского моста (с интервалами закрытия не более 20 минут).

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Сочи ограничат движение большегрузов из-за саммита «Россия — Африка».

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