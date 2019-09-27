В Тюмени приговорили к тюрьме шесть человек по делу о бандитизме

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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу о бандитизме, покушении на похищение человека, похищении человека и вымогательстве, а также об организации покушения на убийство по найму. Об этом сообщает kp.ru.
В Тюмени приговорили к тюрьме шесть человек по делу о бандитизме
  • РИА Новости

Перед судом предстали шесть человек. Как заявили в пресс-службе областной прокуратуры, организатор создал банду в 2010 году. Деятельность злоумышленников была пресечена в июне 2018-го.

Двое обвиняемых приговорены к пяти годам в исправительной колонии строгого режима, остальные получили 11, 14 и 15 лет лишения свободы. Организатор покушения на убийство по найму осуждён на восемь лет.

Кроме того, с фигурантов взыщут более 23 млн рублей в счёт морального и материального вреда в пользу родственников погибших и потерпевших.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге вынесли приговор членам ОПГ.

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