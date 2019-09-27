С начала года Крым посетили 6,5 млн туристов

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Число туристов, побывавших в Крыму с начала 2019 года, превысило 6,5 млн человек, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сообщение главы республики Сергея Аксёнова в социальной сети «ВКонтакте».
С начала года Крым посетили 6,5 млн туристов
  • РИА Новости

«Всего в этом сезоне работает около 700 коллективных средств размещения. Средний уровень их загрузки составил 70%, а в ряде регионов превысил 95%», — заявил он.

По его словам, поступления в региональный бюджет от туристической отрасли в первые шесть месяцев выросли почти на четверть по сравнению с прошлогодним показателем, до 1,46 млрд рублей.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН рассказала о предварительных итогах летнего сезона.

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