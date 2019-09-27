Названы самые редкие профессии в Петербурге

Стали известны самые редкие профессии в Санкт-Петербурге, сообщает Nation News со ссылкой на данные ресурса «Работа.ру».

По информации на сентябрь 2019 года, на каждые 100 вакансий маляров приходится 10 человек, а на каждые 100 вакансий кассиров — 12.

В список также попали пекари, повара, машинисты автокранов, инженеры по оборудованию, токари, разнорабочие и аппаратчики.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в беседе с URA.RU прокомментировал заявление ректора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослава Кузьминова о том, что через десять лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как продавцы или водители.