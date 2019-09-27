Эксперт прокомментировал планы перейти на новую потребительскую корзину в России

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Независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал поручение премьер-министра России Дмитрия Медведева внести изменения в потребительскую корзину.
Эксперт прокомментировал планы перейти на новую потребительскую корзину в России
  • Pixabay

«В целом базовый набор продуктов будет существенно выше нынешнего минимального в потребительской корзине. И его цена приблизится к 20 тыс. рублей, дифференцируясь в зависимости от региона», — считает Гудков.

По его мнению, правительство начинает проект, который положительно скажется на бюджете государства и на уровне жизни большого числа россиян.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что в Калининградской области рассказали о стоимости потребительской корзины.

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