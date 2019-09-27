Лужков прокомментировал сообщение о смерти бывшего главного архитектора Москвы

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Экс-мэр Москвы Юрий Лужков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о смерти бывшего главного архитектора столицы Александра Кузьмина.
Лужков прокомментировал сообщение о смерти бывшего главного архитектора Москвы
  • РИА Новости

«Это большая потеря для науки, для Москвы, для архитектуры. Это был уникальный человек, грамотный во всех аспектах архитектурной науки. Он сделал очень много полезного для нашего города, это его веха в истории архитектуры города Москвы», — заявил Лужков.

По его словам, Кузьмин всегда стремился находить градостроительные и планировочные решения, давал возможность новациям, новым решениям.

Как отметил Лужков, архитектор был очень добрым, отзывчивым и неконфликтным руководителем.

Ранее телеканал «360» сообщал, что похороны состоятся в понедельник, 30 сентября, на Ваганьковском кладбище.

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