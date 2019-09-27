Скончался бывший главный архитектор Москвы

Умер бывший главный архитектор Москвы, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин. Ему было 68 лет.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление его дочери в Facebook.

Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский в беседе с НСН заявил, что Кузьмин был профессором МАРХИ до самого последнего дня, вёл магистров по градостроительству.

«Человек он был очень приятный, общительный, интеллигентный. Много в городе осветил, Москва-Сити, создание современного центра, сохранение исторических частей города. Он многие годы определял облик и развитие Москвы», — сказал Швидковский.

Похороны состоятся в понедельник, 30 сентября, на Ваганьковском кладбище.