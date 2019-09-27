Генпрокуратура: пьяные совершают треть преступлений в России

В Генпрокуратуре сообщили, что в России более половины всех преступлений с начала года совершено рецидивистами, а каждое третье преступление совершается в нетрезвом состоянии.

РИА Новости

«Анализ социально-криминологической характеристики преступности за январь — август 2019 года показывает, что более половины (415 202) преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления», — приводит Интерфакс сообщение Генпрокуратуры. Отмечается, что каждое третье преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество таких преступлений уменьшилось на 8,5%. Ранее в Генпрокуратуре сообщили о росте числа IT-преступлений в России.