Эксперт оценил решение о возбуждении дела в отношении ветерана латышского легиона СС

Председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в беседе с изданием Nation News прокомментировал решение Следственного комитета России о возбуждении дела против гражданина Латвии Висвалдиса Лациса, который подозревается в реабилитации нацизма.

«Абсолютно правильное решение СКР. Нужно бороться с проявлениями нацизма абсолютно везде, где это происходит. Нужно доводить уголовные дела до конца и поднимать эти вопросы абсолютно на всех международных площадках», — заявил он.

Как полагает Липовой, все попытки оправдать латышский легион СС выглядят нелепо и неприлично.

Ранее сообщалось, что дело в отношении Лациса было заведено в связи с переизданием его книги «Латышский легион в свете истины», в которой, по мнению Следственного комитета, оправдываются преступления СС в отношении мирного населения.