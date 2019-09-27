Эксперт оценил решение о возбуждении дела в отношении ветерана латышского легиона СС
- © Saeima
- Flickr
«Абсолютно правильное решение СКР. Нужно бороться с проявлениями нацизма абсолютно везде, где это происходит. Нужно доводить уголовные дела до конца и поднимать эти вопросы абсолютно на всех международных площадках», — заявил он.
Как полагает Липовой, все попытки оправдать латышский легион СС выглядят нелепо и неприлично.
Ранее сообщалось, что дело в отношении Лациса было заведено в связи с переизданием его книги «Латышский легион в свете истины», в которой, по мнению Следственного комитета, оправдываются преступления СС в отношении мирного населения.