В России могут создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
- РИА Новости
По словам замглавы министерства Максима Егорова, инициатива находится на стадии обсуждения.
Планируется, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут пользоваться системой бесплатно.
Как отмечается, в неё могут попасть паспортные данные, СНИЛС, ИНН — список обсуждается.
Первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что базу намерены реализовать к апрелю 2020 года.
Ранее стало известно, что долги россиян за услуги ЖКХ составили 564,5 млрд рублей по итогам I квартала.