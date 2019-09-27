В России могут создать единую базу данных плательщиков ЖКУ

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Электронная база персональных данных плательщиков коммунальных услуг может появиться в России. Данный вопрос Минстрой прорабатывает с депутатами Госдумы, сообщили «Известиям» в ведомстве.
В России могут создать единую базу данных плательщиков ЖКУ
  • РИА Новости

По словам замглавы министерства Максима Егорова, инициатива находится на стадии обсуждения.

Планируется, что управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, а также региональные операторы по капремонту и сбору мусора смогут пользоваться системой бесплатно.

Как отмечается, в неё могут попасть паспортные данные, СНИЛС, ИНН — список обсуждается.

Первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что базу намерены реализовать к апрелю 2020 года. 

Ранее стало известно, что долги россиян за услуги ЖКХ составили 564,5 млрд рублей по итогам I квартала.

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