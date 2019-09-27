В Москве арестовали собиравших деньги на теракты исламистов

Суд в Москве заключил под стражу девять сторонников террористической организации «Исламское государство»*, собиравших деньги для боевиков в Сирии и Ираке.

«Обвинение в участии в террористической организации и содействии ей предъявлено девяти фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлии Ивановой.

По версии следствия, группу организовал один из фигурантов, изначально присоединившийся к террористам в Египте. В 2015 году он приехал в Россию и начал искать желающих помогать боевикам.

Ранее сообщалось, что Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить под стражу трёх человек, задержанных по делу об участии в террористической организации «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.