В Москве арестовали собиравших деньги на теракты исламистов
- РИА Новости
«Обвинение в участии в террористической организации и содействии ей предъявлено девяти фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит РИА Новости слова старшего помощника руководителя столичного главка СК России Юлии Ивановой.
По версии следствия, группу организовал один из фигурантов, изначально присоединившийся к террористам в Египте. В 2015 году он приехал в Россию и начал искать желающих помогать боевикам.
Ранее сообщалось, что Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить под стражу трёх человек, задержанных по делу об участии в террористической организации «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.