Задержанных по подозрению в связях с ИГ жителей ХМАО арестовали

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Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить под стражу трёх человек, задержанных по делу об участии в террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника председателя суда Юлию Барычеву.

«Суд избрал в отношении каждого из них заключение под стражу сроком на два месяца», — сказала она.

Как уточнила собеседница агентства, в отношении двоих фигурантов решение было принято 20 сентября, ещё одному мера пресечения избрали 21 сентября.

Ранее в Росгвардии заявили о задержании трёх человек в Нижневартовске по подозрению в причастности к деятельности ИГ. У подозреваемых нашли экстремистскую литературу и боеприпасы, а также «наркотическое вещество в крупном размере».

Подробнее по теме — в материале RT.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 

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