В Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с ИГ
- РИА Новости
«По версии следствия, мужчины осуществляли запрещённую деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма», — говорится в сообщении ведомства.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Ранее трое членов «Исламского государства» получили от 10 до 15 лет колонии за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.