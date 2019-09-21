В Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с ИГ

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RT
Три человека задержаны в Нижневартовске по подозрению в причастности к деятельности «Исламского государства»*, сообщили в Росгвардии. У подозреваемых нашли экстремистскую литературу и боеприпасы, а также «наркотическое вещество в крупном размере».
В Нижневартовске задержаны трое подозреваемых в связях с ИГ
  • РИА Новости

«По версии следствия, мужчины осуществляли запрещённую деятельность, направленную на идеологическую обработку и склонение граждан к участию в деятельности террористической организации, финансирование терроризма, пропаганду идеологии и оправдание терроризма», — говорится в сообщении ведомства.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее трое членов «Исламского государства» получили от 10 до 15 лет колонии за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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