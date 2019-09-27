Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства

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Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства в преддверии дня борьбы с этим заболеванием.

«Всемирный день борьбы с бешенством проводится ежегодно 28 сентября по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства при поддержке Всемирной организации здравоохранения», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что в последние годы ситуация по бешенству среди животных в России продолжает оставаться напряжённой.

Для профилактики заболевания в ведомстве призывают приобретать животных только в специализированных организациях при наличии ветеринарного освидетельствования; проводить вакцинацию против бешенства домашних и сельскохозяйственных животных; избегать контактов с безнадзорными животными, не кормить их с рук, не гладить; не осуществлять самостоятельно забой и уничтожение павших сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освидетельствования; незамедлительно обращаться за оказанием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений при контакте с неизвестным животным.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в десяти столичных парках пройдёт акция «Защити своего питомца», приуроченная ко Всемирному дню борьбы с бешенством.

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