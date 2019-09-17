Акция «Защити своего питомца» пройдёт в парках Москвы

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Акция «Защити своего питомца» пройдёт в десяти столичных парках. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы против бешенства, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Акция «Защити своего питомца» пройдёт в парках Москвы
  • Pixabay

С 23 сентября по 6 октября бесплатные прививки можно будет сделать в парках «Сокольники», «Отрадное», «Ангарские пруды», «Садовники», «Красная Пресня», а также в парке Олимпийской деревни.

Кроме того, вакцинация доступна в Перовском парке, в скверах «Надежда» и имени Фёдора Полетаева, а также в Бирюлёвском дендропарке.

Всего планируется организовать более 40 дополнительных мобильных и стационарных прививочных пунктов, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее, как сообщал Newinform, московские ветеринары рассказали о правильном уходе за собаками.

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