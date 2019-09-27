Тихоокеанский флот впервые выполнил пуск ракеты «Оникс»

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На Чукотке береговой комплекс «Бастион» впервые выполнил пуск сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Оникс». Об этом сообщили в Минобороны России.

«Впервые в истории расчёт берегового комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» с территории Чукотского автономного округа», — приводит РИА Новости сообщение.

При этом отмечается, что испытания прошли в штатном режиме, ракета в установленное время она успешно поразила судно-мишень, располагавшееся на дистанции более 200 км, в акватории Чукотского моря.

В конце августа Минобороны сообщило об успешном выполнении пусков баллистических ракет морского базирования «Синева» и «Булава» с подлодок «Тула» и «Юрий Долгорукий». 

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