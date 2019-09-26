Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei
- Reuters
Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
По его словам, Роскомнадзор завершил проверки соблюдения законодательства о персональных данных представительствами этих компаний. По итогам было подтверждено, что все три компании локализовали базы с личными данными россиян на территории России.
Ампелонский добавил, что представительства Mercedes-Benz, Sony и Huawei стремятся к соблюдению требований законодательства России о персональных данных.
«В отдельных случаях сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных, а также факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Роскомнадзор передал в парламент данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.