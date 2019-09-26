Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei 

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Роскомнадзор завершил проверки российских представительств компаний Mercedes-Benz, Sony и Huawei, в отдельных случаях были выявлены нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных.
Роскомнадзор выявил нарушения у Mercedes, Sony и Huawei 
  • Reuters

Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

По его словам, Роскомнадзор завершил проверки соблюдения законодательства о персональных данных представительствами этих компаний. По итогам было подтверждено, что все три компании локализовали базы с личными данными россиян на территории России.

Ампелонский добавил, что представительства Mercedes-Benz, Sony и Huawei стремятся к соблюдению требований законодательства России о персональных данных.

«В отдельных случаях сотрудники Роскомнадзора выявили нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных, а также факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор передал в парламент данные о нарушениях Google и Facebook в день выборов.

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