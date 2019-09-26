Госдума ввела штрафы до 1 млн рублей за незаконные детские лагеря

Госдума приняла пакет законов, предусматривающих изменения в правовом регулировании организации отдыха детей. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Поправки предусматривают введение региональных реестров организаций отдыха и оздоровления детей. Организации, которые не попадут в реестр, не смогут оказывать такие услуги, подобные попытки повлекут ответственность.

Так, для нелегальных детских лагерей устанавливаются штрафы в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Исключение составят организации, которые были исключены из реестра, но исполняют свои обязательства, взятые ранее.

Цель законов — обеспечить безопасные условия для детей во время отдыха и оздоровления, а также пресечь незаконную деятельность в этой сфере.

В августе URA.RU передавало, что в Курганской области возбудили административные дела по факту многочисленных нарушений в детских лагерях.