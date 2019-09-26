Следователи рассказали подробности дела об убийстве ребёнка в Тюменской области
- РИА Новости
По версии следствия, 24 сентября подозреваемая около 12:00 собрала ребёнка и пошла в лес, расположенный за домом. Там она около 13:00 убила мальчика.
Тело ребёнка и подозреваемую нашли днём 25 сентября.
В ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения. Дело взял под личный контроль глава регионального СК Александр Кубляков.
Женщина сбежала с чужим ребёнком в Заводоуковске. Семейная пара уехала на похороны, а младенца оставила сожительнице старшего сына отца. Когда родители вернулись домой через полтора часа, в доме никого не было.
По предварительным данным, девушка поссорилась с молодым человеком, с которым проживала. Она пошла забирать вещи к его родственникам, а те попросили её присмотреть за ребёнком. Младенец приходился братом молодому человеку задержанной. Девушка согласилась присмотреть за ребёнком, а затем ушла с ним.