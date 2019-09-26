Следователи рассказали подробности дела об убийстве ребёнка в Тюменской области

Похищенный в Заводоуковске малолетний ребёнок был уже мёртв, когда родители узнали о его пропаже, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Тюменской области.

По версии следствия, 24 сентября подозреваемая около 12:00 собрала ребёнка и пошла в лес, расположенный за домом. Там она около 13:00 убила мальчика.

Тело ребёнка и подозреваемую нашли днём 25 сентября.

В ближайшее время будет принято решение об избрании меры пресечения. Дело взял под личный контроль глава регионального СК Александр Кубляков.

Женщина сбежала с чужим ребёнком в Заводоуковске. Семейная пара уехала на похороны, а младенца оставила сожительнице старшего сына отца. Когда родители вернулись домой через полтора часа, в доме никого не было.

По предварительным данным, девушка поссорилась с молодым человеком, с которым проживала. Она пошла забирать вещи к его родственникам, а те попросили её присмотреть за ребёнком. Младенец приходился братом молодому человеку задержанной. Девушка согласилась присмотреть за ребёнком, а затем ушла с ним.