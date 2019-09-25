Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области

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Задержана 23-летняя Виктория Айметдинова, подозреваемая в убийстве пятимесячного ребёнка, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное УМВД России.
Задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в Тюменской области
  • © РИА Новости

Женщина сбежала с чужим ребёнком в Заводоуковске. Семейная пара уехала на похороны, а младенца оставила сожительнице старшего сына отца. Когда родители вернулись домой через полтора часа, в доме никого не было.

Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, девушка поссорилась с молодым человеком, с которым проживала. Она пошла забирать вещи к его родственникам, а те попросили её присмотреть за ребёнком. Младенец приходился братом молодому человеку задержанной. Девушка согласилась присмотреть за ребёнком, а затем ушла с ним.

Айметдинова ранее привлекалась к уголовной ответственности по факту избиения несовершеннолетней в городе Муравленко.

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