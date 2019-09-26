ЦИК предложила изменить правила сбора подписей кандидатами на выборах

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ведомство намерено представить пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах. По её словам, ЦИК намерена осовременить и упростить данную процедуру.

Как сообщает РИА Новости, ведомство предложит собирать половину подписей через портал госуслуг.

«Что касается другой половины (традиционный сбор подписей), тут надо создавать равные условия для сбора, а также такую форму подписного листа, чтобы люди понимали, что они подписывают, какие данные дают», — сказала Памфилова.

По её словам, сбор подписей является очень важным аспектом избирательной кампании. Именно на этом этапе происходит знакомство избирателей с кандидатом.

Пакет предложений будет представлен на рабочей группе в администрации президента.

В августе Памфилова заявила о необходимости серьёзного пересмотра устаревшей процедуры сбора подписей.