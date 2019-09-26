ЦИК предложила изменить правила сбора подписей кандидатами на выборах

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Глава Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что ведомство намерено представить пакет предложений по изменению процедуры сбора подписей кандидатами на выборах. По её словам, ЦИК намерена осовременить и упростить данную процедуру.
ЦИК предложила изменить правила сбора подписей кандидатами на выборах
  • © РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, ведомство предложит собирать половину подписей через портал госуслуг.

«Что касается другой половины (традиционный сбор подписей), тут надо создавать равные условия для сбора, а также такую форму подписного листа, чтобы люди понимали, что они подписывают, какие данные дают», — сказала Памфилова.

По её словам, сбор подписей является очень важным аспектом избирательной кампании. Именно на этом этапе происходит знакомство избирателей с кандидатом.

Пакет предложений будет представлен на рабочей группе в администрации президента.

В августе Памфилова заявила о необходимости серьёзного пересмотра устаревшей процедуры сбора подписей.

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