ЦИК предложила изменить правила сбора подписей кандидатами на выборах
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Как сообщает РИА Новости, ведомство предложит собирать половину подписей через портал госуслуг.
«Что касается другой половины (традиционный сбор подписей), тут надо создавать равные условия для сбора, а также такую форму подписного листа, чтобы люди понимали, что они подписывают, какие данные дают», — сказала Памфилова.
По её словам, сбор подписей является очень важным аспектом избирательной кампании. Именно на этом этапе происходит знакомство избирателей с кандидатом.
Пакет предложений будет представлен на рабочей группе в администрации президента.
В августе Памфилова заявила о необходимости серьёзного пересмотра устаревшей процедуры сбора подписей.