Эксперт оценил производство стрелкового оружия в России

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Главный редактор портала «Сегодня.ру», военный обозреватель Юрий Котенок в беседе с радио Sputnik оценил производство стрелкового оружия в России, в том числе сообщение о том, что отечественная компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J.
Эксперт оценил производство стрелкового оружия в России
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«Производство у нас подобного оружия — а речь идёт о признанных в мире образцах — стоит только приветствовать. Это значит, что мы обладаем технологиями, которые поддерживают нашу военную отрасль, наше стрелковое дело на соответствующем уровне, согласно мировым стандартам», — заявил эксперт.

По его словам, качество отечественного стрелкового оружия признано во всём мире.

Как отметил Котенок, с учётом последних российских разработок снайперского оружия можно говорить о том, что Россия держит руку на пульсе.

Ранее заслуженный военный лётчик России, кандидат технических наук генерал-майор Владимир Попов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об отечественных истребителях шестого поколения.

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