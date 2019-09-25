Колокольцев наградил полицейских из Мордовии за спасение пятимесячной девочки

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Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил двух сотрудников полиции Мордовии за спасение пятимесячной девочки, сообщает kp.ru.
Колокольцев наградил полицейских из Мордовии за спасение пятимесячной девочки
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В августе 2019 года полицейские задержали нетрезвого жителя Саранска, угрожавшего сбросить с балкона третьего этажа грудного ребёнка.

«Часто именно участковые уполномоченные первыми приходят на помощь попавшим в беду. Яркий тому пример — действия сотрудников саранской полиции Василия Мартынова и Виктора Ковальчука», — заявил Колокольцев.

По его словам, сотрудники получили сигнал, что младенец в опасности, и в считаные минуты прибыли на место.

За проявленное мужество участковый уполномоченный лейтенант Василий Мартынов удостоен медали МВД России «За доблесть в службе», а старший сержант полиции Виктор Ковальчук — медали МВД России «За смелость во имя спасения».

Ранее Newinform сообщало, что двух инспекторов ДПС наградили за спасение семимесячного ребёнка в Приморье.

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