В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости
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- РИА Новости
«Наша организация четыре года подряд проводит мониторинг систем автоматической фотофиксации», — заявил он.
По его словам, любое снижение порога при нынешней системе приведёт к тому, что компании, которые занимаются установкой систем фотофиксации, станут прибегать к увеличению штрафов.
Как считает Клевцов, есть опасения, что при снижении порога до 10 км/ч последует всплеск нарушений при фиксировании этих штрафов.
Ранее российский автоправозащитник Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Кузина.