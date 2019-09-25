В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости

Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.

«Наша организация четыре года подряд проводит мониторинг систем автоматической фотофиксации», — заявил он.

По его словам, любое снижение порога при нынешней системе приведёт к тому, что компании, которые занимаются установкой систем фотофиксации, станут прибегать к увеличению штрафов.

Как считает Клевцов, есть опасения, что при снижении порога до 10 км/ч последует всплеск нарушений при фиксировании этих штрафов.

Ранее российский автоправозащитник Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Кузина.