В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с Nation News оценил заявление заместителя начальника ГИБДД России Владимира Кузина о том, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
В ФАР оценили идею снизить допустимый порог превышения скорости
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Наша организация четыре года подряд проводит мониторинг систем автоматической фотофиксации», — заявил он.

По его словам, любое снижение порога при нынешней системе приведёт к тому, что компании, которые занимаются установкой систем фотофиксации, станут прибегать к увеличению штрафов.

Как считает Клевцов, есть опасения, что при снижении порога до 10 км/ч последует всплеск нарушений при фиксировании этих штрафов.

Ранее российский автоправозащитник Кирилл Форманчук в беседе с URA.RU прокомментировал заявление Кузина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить