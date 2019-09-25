Путин сообщил о проблемах при подготовке к отопительному сезону

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что ряд регионов России столкнулись со сбоями при подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону.
Путин сообщил о проблемах при подготовке к отопительному сезону
  • Pixabay

Об этом он сообщил на совещании с правительством.

«Знаю, что в некоторых регионах, к сожалению, уже столкнулись со сбоями, с проблемами», — приводит ТАСС слова Путина.

Также Путин поручил членам кабмина следить за ситуацией с прохождением отопительного сезона с учётом того, что в некоторых регионах есть проблемы.

Ранее член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева сообщила, что в Москве планируется с 1 октября изменить регламент по подаче отопления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить