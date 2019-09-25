Путин сообщил о проблемах при подготовке к отопительному сезону
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Об этом он сообщил на совещании с правительством.
«Знаю, что в некоторых регионах, к сожалению, уже столкнулись со сбоями, с проблемами», — приводит ТАСС слова Путина.
Также Путин поручил членам кабмина следить за ситуацией с прохождением отопительного сезона с учётом того, что в некоторых регионах есть проблемы.
Ранее член комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Елена Николаева сообщила, что в Москве планируется с 1 октября изменить регламент по подаче отопления.