В аэропорту Новосибирска открыли бюст маршала Покрышкина
- © Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво)
В 2019 году аэропорту присвоили имя Покрышкина — трижды Героя Советского Союза, почётного гражданина Новосибирска.
Памятник установили в рамках общественной акции «Великие имена России».
«Александр Покрышкин — наш земляк, маршал авиации. Его смелость, храбрость и мужество позволили ему участвовать в воздушных боях», — заявил генерал-майор запаса, член Общественной палаты Новосибирской области Владимир Попков.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в севастопольской школе №22 открыли бюст Героя Советского Союза, командующего Воздушными силами Черноморского флота генерал-майора авиации Николая Острякова.