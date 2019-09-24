В аэропорту Новосибирска открыли бюст маршала Покрышкина

Короткая ссылка
В одном из терминалов вылета новосибирского аэропорта Толмачёво открыли памятник маршалу авиации Александру Покрышкину, сообщает kp.ru.
В аэропорту Новосибирска открыли бюст маршала Покрышкина
  • © Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво)

В 2019 году аэропорту присвоили имя Покрышкина — трижды Героя Советского Союза, почётного гражданина Новосибирска.

Памятник установили в рамках общественной акции «Великие имена России».

«Александр Покрышкин — наш земляк, маршал авиации. Его смелость, храбрость и мужество позволили ему участвовать в воздушных боях», — заявил генерал-майор запаса, член Общественной палаты Новосибирской области Владимир Попков.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в севастопольской школе №22 открыли бюст Героя Советского Союза, командующего Воздушными силами Черноморского флота генерал-майора авиации Николая Острякова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить