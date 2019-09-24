В аэропорту Новосибирска открыли бюст маршала Покрышкина

В одном из терминалов вылета новосибирского аэропорта Толмачёво открыли памятник маршалу авиации Александру Покрышкину, сообщает kp.ru.

В 2019 году аэропорту присвоили имя Покрышкина — трижды Героя Советского Союза, почётного гражданина Новосибирска.

Памятник установили в рамках общественной акции «Великие имена России».

«Александр Покрышкин — наш земляк, маршал авиации. Его смелость, храбрость и мужество позволили ему участвовать в воздушных боях», — заявил генерал-майор запаса, член Общественной палаты Новосибирской области Владимир Попков.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в севастопольской школе №22 открыли бюст Героя Советского Союза, командующего Воздушными силами Черноморского флота генерал-майора авиации Николая Острякова.