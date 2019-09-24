Роскомнадзор назвал выход Apple TV+ на российский рынок угрозой

Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал выход Apple TV+ на российский рынок серьёзным вызовом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Серьёзнейший вызов, учитывая сеть распространения и аудиторию», — заявил Жаров.

Он отметил необходимость ускорения принятия нормативных актов для реализации закона об ограничении иностранного участия в видеосервисах.

«Поскольку подзаконный акт до сих пор находится в стадии обсуждения, очень прошу всех заинтересованных и задействованных сотрудников Роскомнадзора, Минцифры, правительства РФ данные документы постараться совместными усилиями выпустить как можно быстрее», — сказал он.

По словам Жарова, старт работы стримингового сервиса — ещё большая угроза, чем платформа Netflix, у которой нет устойчивой сети дистрибуции.

«На пороге входа на национальные рынки куда более мощные игроки», — подчеркнул глава Роскомнадзора.

Он также обратил внимание на то, что подписка на Apple TV+ в среднем будет стоить в 2—2,5 раза меньше услуги любого из российских онлайн-кинотеатров.

Ранее эксперт по гаджетам Илья Корнейчук, комментируя Nation News презентацию Apple, рассказал о важности для американской компании массовой подписки пользователей на Apple TV+.