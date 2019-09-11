Эксперт прокомментировал презентацию Apple

Эксперт по гаджетам Илья Корнейчук в беседе с Nation News прокомментировал презентацию компании Apple, в ходе которой были представлены новые смартфоны iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

«Сейчас для Apple очень важно, чтобы пользователи, у которых есть iPhone, стали подписываться на игровой сервис Apple Arcade и на сервис для просмотра фильмов Apple TV+. На это был сделан упор вчера, и с них началась презентация», — заявил он.

Важным фактом Корнейчук назвал и то, что Apple обновила дизайн телефона. Что касается самого iPhone, то, по словам эксперта, он эволюционировал, у него появился более совершенный процессор, дополнительный модуль камеры.

Ранее сообщалось, что Apple также представила во время презентации новую модель часов AppleWatch и новые модели iPad.