Эксперт прокомментировал презентацию Apple
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«Сейчас для Apple очень важно, чтобы пользователи, у которых есть iPhone, стали подписываться на игровой сервис Apple Arcade и на сервис для просмотра фильмов Apple TV+. На это был сделан упор вчера, и с них началась презентация», — заявил он.
Важным фактом Корнейчук назвал и то, что Apple обновила дизайн телефона. Что касается самого iPhone, то, по словам эксперта, он эволюционировал, у него появился более совершенный процессор, дополнительный модуль камеры.
Ранее сообщалось, что Apple также представила во время презентации новую модель часов AppleWatch и новые модели iPad.