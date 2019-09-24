В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек

Короткая ссылка
Банда «Тверские волки», в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, причастна к гибели около 30 человек. Об этом сообщил замглавы управления уголовного розыска УМВД по Тверской области Денис Гуреев.
В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства», — сказал он РИА Новости.

По его словам, кроме совершения заказных убийств, злоумышленники устраняли членов банды, тех, кто «забелился».

Гуреев отметил, что основная масса преступлений пришлась на период с 2000 по 2006 год.

Ранее Следственный комитет заявил, что установил «в мельчайших подробностях всю картину» убийства Круга, а также определил причастных к преступлению.

Для проверки оперативной информации из исправительных колоний были этапированы осуждённые к пожизненному сроку члены банды Александр Агеев и Александр Осипов.

Сам Веселов был убит в марте 2003 года Осиповым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить