В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек
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- РИА Новости
«На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства», — сказал он РИА Новости.
По его словам, кроме совершения заказных убийств, злоумышленники устраняли членов банды, тех, кто «забелился».
Гуреев отметил, что основная масса преступлений пришлась на период с 2000 по 2006 год.
Ранее Следственный комитет заявил, что установил «в мельчайших подробностях всю картину» убийства Круга, а также определил причастных к преступлению.
Для проверки оперативной информации из исправительных колоний были этапированы осуждённые к пожизненному сроку члены банды Александр Агеев и Александр Осипов.
Сам Веселов был убит в марте 2003 года Осиповым.