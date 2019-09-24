В МВД заявили о причастности банды убийцы Круга к гибели 30 человек

Банда «Тверские волки», в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, причастна к гибели около 30 человек. Об этом сообщил замглавы управления уголовного розыска УМВД по Тверской области Денис Гуреев.

«На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства», — сказал он РИА Новости.

По его словам, кроме совершения заказных убийств, злоумышленники устраняли членов банды, тех, кто «забелился».

Гуреев отметил, что основная масса преступлений пришлась на период с 2000 по 2006 год.

Ранее Следственный комитет заявил, что установил «в мельчайших подробностях всю картину» убийства Круга, а также определил причастных к преступлению.

Для проверки оперативной информации из исправительных колоний были этапированы осуждённые к пожизненному сроку члены банды Александр Агеев и Александр Осипов.

Сам Веселов был убит в марте 2003 года Осиповым.