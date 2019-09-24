Более 100 человек ищут пропавшую в красноярской тайге семью

В Тюхтенском районе Красноярского края более 100 человек ведут поиски пропавшей в тайге семьи, сообщает региональный главк МВД.

«Незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли 125 сотрудников полиции из ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтёры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведётся установление и опрос всех лиц, которые видели семью или общались с её членами накануне исчезновения, проводятся поиски в районе предположительного места пропажи.

22 сентября 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей отправились в лес и не вернулись. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

Как пишут «Известия», семья отправилась в лес за шишками.

Ранее СК России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.