Более 100 человек ищут пропавшую в красноярской тайге семью

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В Тюхтенском районе Красноярского края более 100 человек ведут поиски пропавшей в тайге семьи, сообщает региональный главк МВД.
Более 100 человек ищут пропавшую в красноярской тайге семью
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Незамедлительно были организованы поисковые группы, в состав которых вошли 125 сотрудников полиции из ближайших районов, а также сотрудники МЧС и волонтёры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время ведётся установление и опрос всех лиц, которые видели семью или общались с её членами накануне исчезновения, проводятся поиски в районе предположительного места пропажи.

22 сентября 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей отправились в лес и не вернулись. Следственный комитет возбудил дело об убийстве.

Как пишут «Известия», семья отправилась в лес за шишками.

Ранее СК России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

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