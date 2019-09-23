При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек

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В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
  • РИА Новости

«В ДТП (столкнулись два маршрутных такси) на улице Горького, которое произошло сегодня, 23 сентября, в 17:26 (15:26 мск), пострадали 11 человек. Все взрослые», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы городской администрации.

Десять человек отвезли в пять больниц города, один от госпитализации отказался.

Ранее Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры сообщал, что в Свердловской области организовали проверку по факту ДТП с участием двух маршруток.

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