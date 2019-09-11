В Свердловской области проводят проверку по факту ДТП с участием двух маршруток

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В Свердловской области организовали проверку по факту ДТП с участием двух маршруток, сообщает Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
В Свердловской области проводят проверку по факту ДТП с участием двух маршруток
  • РИА Новости

Авария произошла 11 сентября в Нижнем Тагиле.

Одна из «газелей» ехала по маршруту №57. Она остановилась, чтобы высадить пассажиров, и в этот момент в неё сзади врезалась ещё одна «газель», но без пассажиров, поскольку находилась не на маршруте.

Двое пассажиров отказались от госпитализации. Одной пострадавшей госпитализация потребовалась.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее Newinform сообщал, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.

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