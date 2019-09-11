В Свердловской области проводят проверку по факту ДТП с участием двух маршруток
- РИА Новости
Авария произошла 11 сентября в Нижнем Тагиле.
Одна из «газелей» ехала по маршруту №57. Она остановилась, чтобы высадить пассажиров, и в этот момент в неё сзади врезалась ещё одна «газель», но без пассажиров, поскольку находилась не на маршруте.
Двое пассажиров отказались от госпитализации. Одной пострадавшей госпитализация потребовалась.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее Newinform сообщал, что в результате ДТП в Удмуртии погибли два человека.