В Роскомнадзоре заявили о росте числа выявляемых нарушений в СМИ

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В Роскомнадзоре заявили, что запуск автоматических систем мониторинга позволил увеличить число выявляемых нарушений в СМИ.
В Роскомнадзоре заявили о росте числа выявляемых нарушений в СМИ
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Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в докладе главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России.

«С 2016 года при осуществлении контроля соблюдения законодательства средствами массовой информации Роскомнадзор использует автоматизированные системы мониторинга. Сегодня ежедневно осуществляется мониторинг 11 тыс. источников информации», — отмечается в документе.

В докладе подчёркивается, что после запуска автоматизированных систем мониторинга резко выросло количество выявляемых нарушений.

Уточняется, что 48% нарушений связаны с информацией о способах совершения самоубийства, 28% — с упоминанием об экстремистских организациях без указания на запрет их деятельности, 13% — с нецензурной бранью.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор готов создать на своём сайте список распространителей недостоверной информации. 

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