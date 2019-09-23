Путин рассказал о последствиях попыток вмешательства в дела стран

Президент России Владимир Путин рассказал, к чему приводит внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь других стран.

Соответствующее послание Путина участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран — членов СНГ зачитал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Речь идёт о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память», — цитирует послание ТАСС.

Вместе с тем российский лидер добавил, что данные действия ставят под сомнение само понятие культурного и государственного суверенитета.

«Нарушается право народа самим выбирать свою судьбу», — заключил Путин.

Ранее глава правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что США ещё в 2017 году планировали вмешиваться во внутренние дела России с помощью акта Магнитского.