В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«По состоянию на 08:43 пожар ликвидирован», — сказал собеседник.

По данным МЧС, на предприятии горела печь, площадь возгорания составила 90 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в МЧС заявили о возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.