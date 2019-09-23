В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.
«По состоянию на 08:43 пожар ликвидирован», — сказал собеседник.
По данным МЧС, на предприятии горела печь, площадь возгорания составила 90 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.
Ранее в МЧС заявили о возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.
В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.