В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе

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В МЧС сообщили о ликвидации возгорания, которое произошло на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.
В Ленобласти ликвидировали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«По состоянию на 08:43 пожар ликвидирован», — сказал собеседник.

По данным МЧС, на предприятии горела печь, площадь возгорания составила 90 кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в МЧС заявили о возгорании на нефтеперерабатывающем предприятии в Киришском районе Ленинградской области.

В июле URA.RU сообщало о крупном пожаре у центрального рынка в Перми.

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