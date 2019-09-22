В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина

На Поклонной горе в Москве состоялся праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Таллина от войск нацистской Германии.

РИА Новости

© Сергей Пятаков

Артиллерийский салют произвели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала Михалкина. В небо выпустили более 2 тыс. фейерверков 50 видов. Звуковое сопровождение салюта обеспечивала батарея пушек ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны. RT вёл прямую трансляцию салюта. В июле министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина.