В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина

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На Поклонной горе в Москве состоялся праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Таллина от войск нацистской Германии.
В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Артиллерийский салют произвели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала Михалкина.

В небо выпустили более 2 тыс. фейерверков 50 видов.

Звуковое сопровождение салюта обеспечивала батарея пушек ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны.

RT вёл прямую трансляцию салюта.

В июле министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина.

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