В Москве состоялся салют в честь 75-летия освобождения Таллина
- РИА Новости
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Артиллерийский салют произвели военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала Михалкина.
В небо выпустили более 2 тыс. фейерверков 50 видов.
Звуковое сопровождение салюта обеспечивала батарея пушек ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны.
RT вёл прямую трансляцию салюта.
В июле министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу прокомментировал решение России устроить 22 сентября салют в честь 75-летия освобождения Таллина.