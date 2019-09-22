В РПЦ сочли шуткой слова протоиерея Смирнова об ударе «по роже»
- РИА Новости
«Отец Димитрий Смирнов известен своими яркими сравнениями и образами, и мы полагаем, что в данном случае он, находясь в живом общении с задающими вопрос, просто пошутил», — сказал РИА Новости замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
По его словам, отец Димитрий — это мягкий человек, добрый и отзывчивый пастырь.
«Эта шуточная фраза, конечно, не характеризует этого священника как способного применять насилие по отношению к детям», — отметил Кипшидзе.
При этом РПЦ всегда выступала против способов воспитания, которые унижают достоинство ребёнка или наносят его здоровью ущерб, добавил он.
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов во время общения с детьми из детского дома «Павлин» рассказал, что отучил одного из воспитанников использовать нецензурную лексику, «дав ему по роже».
Также Смирнов в беседе с kp.ru прокомментировал своё высказывание о том, что «женщины слабее умом мужчин».