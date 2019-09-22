Эксперты проверили качество воздуха на месте пожара во Владивостоке

Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе пожара, который произошёл в торговом центре «Максим» во Владивостоке.

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РИА Новости

Как отметили в ведомстве, проведено 44 лабораторных исследования атмосферного воздуха. «По результатам государственного лабораторного контроля содержание сажи, оксида углерода, органических летучих веществ в атмосферном воздухе в пределах допустимых концентраций» — сообщили там. Ранее спасатели потушили пожар в торговом центре Владивостока «Максим», в результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура Приморского края начала проверку по факту пожара.