Эксперты проверили качество воздуха на месте пожара во Владивостоке

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Роспотребнадзор проверил качество воздуха в районе пожара, который произошёл в торговом центре «Максим» во Владивостоке.
Эксперты проверили качество воздуха на месте пожара во Владивостоке
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, проведено 44 лабораторных исследования атмосферного воздуха. 

«По результатам государственного лабораторного контроля содержание сажи, оксида углерода, органических летучих веществ в атмосферном воздухе в пределах допустимых концентраций» — сообщили там.

Ранее спасатели потушили пожар в торговом центре Владивостока «Максим», в результате происшествия никто не пострадал.

Прокуратура Приморского края начала проверку по факту пожара.

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