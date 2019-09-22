Шойгу рассказал о своей мечте вернуться в Сибирь

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Министр обороны России Сергей Шойгу мечтает вернуться в Сибирь и построить там один, «а лучше ещё два города». Он добавил, что испытывает большую ностальгию по «гордому духу гражданства», который царил в этом регионе.
Шойгу рассказал о своей мечте вернуться в Сибирь
  • © Вадим Савицкий
  • РИА Новости

«Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована. Хочу вернуться во времена моей молодости», — сказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам министра, он у него «большая ностальгия по Советскому Союзу», в частности, по тому настроению, которое царило в том числе в Братске.

«В нашей нынешней жизни, к счастью, вновь есть место для реализации таких больших проектов, какими были когда-то Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, большие комплексы в Иркутской области, Братская ГЭС», — добавил глава оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что без реализации таких проектов трудно привить молодёжи чувство созидания.

«Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки!» — сказал министр.

Ранее Шойгу оценил вероятность отмены призыва на военную службу в России.

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